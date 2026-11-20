Ереван решил перехватить гуманитарную повестку, проведя международную конференцию «Судьба пропавших без вести лиц: гуманитарный диалог и сотрудничество», которая, согласно программе, сегодня завершает свою работу.

Расчет понятен - показать зарубежным гостям и международным структурам готовность к диалогу, переключив внимание с собственных невыполненных обязательств на общие призывы к доверию. Но этот маневр работает ровно до того момента, пока заявления армянских политиков не сопоставишь с фактами на земле.

А они состоят в том, что почти за три десятилетия Армения так и не прояснила судьбу свыше четырех тысяч пропавших без вести азербайджанцев. Более того, даже те конкретные договоренности по поиску останков и обмену информацией, которых удалось достичь в 2025 году, сегодня фактически заморожены по вине армянской стороны.

Устные обещания и заморозка после смены руководства

Между тем инструменты для реальной работы давно существуют, и их эффективность упирается исключительно в политическую волю Еревана. С февраля 2025 года между Госкомиссией Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и Межведомственной комиссией Армении по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших действовали прямые контакты без посредников. В ходе встреч и телефонных переговоров стороны вышли на конкретные устные договоренности. Более того, 4 июня 2025 года занимавший тогда пост директора Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян публично подтвердил наличие предварительного согласия на проведение совместных поисковых мероприятий.

Баку свою часть пути прошел последовательно и предметно. На основе архивных документов и показаний очевидцев Азербайджан передал Еревану список 834 своих граждан, взятых в плен или заложники в период Первой Карабахской войны и скрытых от международных организаций, включая подробные досье на 104 человека. В мае и первой половине июня 2025 года армянской стороне также были переданы списки живых свидетелей и лиц, располагающих сведениями об обстоятельствах пленения и местах погребения. Их опрос профильными органами Армении мог бы дать следствию решающие зацепки, однако Ереван до сих пор не сообщил ни слова о результатах проверки этих материалов.

Кульминацией армянского саботажа стала история с 204 захоронениями. Армянская сторона сама признала, что располагает координатами 204 массовых и индивидуальных могил пропавших азербайджанцев, уточнив, что речь идет преимущественно о массовых захоронениях. Несмотря на заверения о готовности передать эти координаты, по состоянию на сегодня Баку не получил никаких сведений. Показателен и частный эпизод с поиском первого военного летчика Азербайджана Вагифа Гурбанова, пропавшего 13 июня 1992 года в направлении села Нахчыванлы Ходжалинского района.

Переданные Ереваном до июня 2025 года ориентиры не подтвердились при проверке на местности, а обещание привезти на участок свидетеля, способного точно указать могилу, так и осталось пустым звуком.

Характерно, что все ключевые договоренности были достигнуты до увольнения Армена Абазяна 18 июня 2025 года и назначения через 10 дней главой СНБ Андраника Симоняна. После кадровой перестановки практическое взаимодействие фактически замерло. Последний содержательный телефонный разговор между представителями комиссий состоялся 24 марта 2026 года. На прямые вопросы о причинах срыва договоренностей армянские представители ссылались на отсутствие указаний сверху и заявили, что большим достижением следует считать уже сам факт наличия прямого контакта. После этого предметный диалог окончательно сошел на нет.

Вашингтонский договор и несоответствие слов делам

Подобная тактика прямо противоречит не только гуманитарным нормам, но и письменным обязательствам Армении. 8 августа 2025 года в Вашингтоне при участии Президента США была подписана Совместная декларация и парафирован мирный договор между Азербайджаном и Арменией. Статья 9 проекта соглашения закрепляет обязанность сторон сотрудничать по делам пропавших без вести и случаям насильственного исчезновения, обмениваться информацией, искать и возвращать останки, а также проводить следственные действия. Подписавшись под этим документом, Ереван лишил себя права трактовать тему пропавших как вопрос доброй воли.

На этом фоне выступления армянских руководителей 19 ноября с трибуны гуманитарной конференции выглядят как попытка подменить исполнение старых договоренностей разговорами о новых форматах.

Премьер-министр Никол Пашинян говорил об ответственности государства перед семьями, взаимном недоверии, необходимости искать ответы в том числе на территории самой Армении и упоминал дублинские дискуссии о расширении институционального сотрудничества. Глава МИД Арарат Мирзоян в свою очередь напоминал о вступившем в силу в мае 2026 года законе о пропавших без вести и заявлял о постоянной готовности к совместному поиску и идентификации. Однако для этого не нужны ни новые законы, ни дублинские площадки - достаточно выполнить собственные же инициативы Еревана по передаче координат 204 захоронений, направлению специалистов для совместной эксгумации и приему останков.

Страх перед уликами и провал старых механизмов

Причины, по которым Ереван тормозит уже согласованные шаги, очевидны. Раскрытие мест погребения неизбежно вскроет масштаб военных преступлений против азербайджанских пленных и мирных жителей. На освобожденных территориях до сегодняшнего дня уже обнаружено 32 массовых захоронения, и криминалистические экспертизы фиксируют следы пыток, связывания и внесудебных казней. Передача координат новых могил для Армении означает добровольную выдачу доказательств собственной вины.

При этом отрицать наличие информации Ереван уже не может. Бывшие высокопоставленные армянские военные, включая экс-замминистра обороны Гагика Мелконяна и бывшего командующего оккупационными силами Самвела Бабаяна, неоднократно публично признавали, что знают о местах захоронения убитых азербайджанцев. Кроме того, на Ереване лежит прямая обязанность прояснить судьбу 54 азербайджанских пленных, официально зарегистрированных Международным комитетом Красного Креста (МККК) и посещенных его сотрудниками в местах содержания в Армении и Карабахе. Из них Азербайджану переданы останки лишь 17 человек, тогда как тела еще 33 пленных, о смерти которых в заключении сообщала сама армянская сторона, не возвращены до сих пор, а судьба четырех остается неизвестной.

Многолетнее бездействие в этом вопросе показало и полную несостоятельность прежних международных посредников. 7 октября этого года в обращении к участникам IV международной конференции в формате Бакинского диалога президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что многолетняя деятельность МККК в решении проблемы пропавших без вести не принесла результатов.

Призвав Армению открыть архивы и передать сведения о захоронениях, глава государства предложил создать специальный механизм по проблеме пропавших без вести в рамках ООН. Если прежние гуманитарные институты за десятилетия так и не смогли добиться результата, требуется международный механизм более высокого политического и правового уровня.

Минный барьер и требование семей в Европе

Отдельным препятствием для поиска останков остается минная угроза. В Карабахе и Восточном Зангезуре подступы ко многим предполагаемым местам захоронений плотно заминированы. Переданные Арменией под внешним давлением формуляры минных полей имеют крайне низкую точность, а по ряду критических участков схемы не предоставлены вовсе. Более того, Ереван полностью скрывает карты «новой линии соприкосновения», оборудованной после 2020 года, то есть после завершения Второй Карабахской войны. Масштаб этого минирования стал очевиден после антитеррористической операции в сентябре 2023 года, когда на освобожденных территориях было обезврежено свыше 500 тысяч мин - за три года после 44-дневной войны армянская сторона заложила больше взрывных устройств, чем за весь период после Первой Карабахской войны. Саперы до сих пор находят мины и самодельные ловушки у жилых кварталов, вдоль дорог, в лесах, на берегах рек, сельхозугодьях и сельских кладбищах, что доказывает армянский расчет на воспрепятствование возвращению мирного населения на свои земли.

Пока официальный Ереван имитирует гуманитарный диалог, семьи пропавших сами выносят эту проблему на европейские площади. Общественное объединение «Семьи пропавших без вести Карабаха» после акции у монумента «Сломанный стул» перед европейской штаб-квартирой ООН в Женеве в 2025 году провело в октябре 2026 года серию пикетов в Брюсселе перед Европарламентом и институтами ЕС.

В том же месяце азербайджанский «Фотоклуб Гилавар» организовал документальные фотовыставки в восьми городах Европы - Женеве, Брно, Любляне, Сараево, Загребе, Зальцбурге, Риме и Милане, требуя от Армении точных минных карт и правды о пропавших.

Азербайджан неоднократно подтверждал готовность к предметной работе, чтобы поставить точку в этой многолетней трагедии для тысяч семей. Но доверие не рождается из конференций и прочей говорильни. Пока Ереван не положит на стол обещанные координаты 204 захоронений, итоги проверки списков свидетелей и точные карты минных полей, любые слова армянских политиков о гуманизме будут восприниматься исключительно как попытка выиграть время и уйти от ответственности.