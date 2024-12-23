Глава МИД АР: Препятствование Арменией роспуску МГ ОБСЕ противоречит мирному процессу

Усилия Армении по воспрепятствованию официальному роспуску Минской группы ОБСЕ противоречат азербайджано-армянскому мирному процессу.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в Белграде на встрече с главой сербского МИД Марко Джуричем.

Азербайджанский министр проинформировал коллегу о масштабных строительно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях, проектах, реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также о нынешнем состоянии процесса нормализации.

Была отмечена важность достижения согласия по оставшимся открытым пунктам мирного соглашения, прекращения претензий, направленных в конституции Армении против территориальной целостности Азербайджана, и устранения текущих вызовов, угрожающих мирному процессу.