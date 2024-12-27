Выживший в авиакатастрофе: Все, что я хочу знать, в порядке ли моя жена?

Выживший в авиакатастрофе в Актау пассажир Нурулла Сираджов вчера был доставлен в Баку и размещен в больницу.

В беседе с журналистами он отметил, что и в Казахстане, и в Азербайджане за ними очень хорошо смотрят.

«Я доволен врачами обеих стран. Очень хорошо смотрят за мной, лучше не бывает. Недавно приехали дочь и зять. Они находятся в Баку. Пришли навестили меня и ушли. С остальными я тоже встречусь либо дома, либо они приедут сюда. Все, что я хочу знать, в порядке ли моя жена? Надеюсь, увидимся. Мы сидели рядом в самолете. После крушения я ее не видел. Я очень по ней скучаю», - сказал Нурулла Сираджов в беседе с АПА.