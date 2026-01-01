В грузе «арбузов», следовавшем из Ирана в Россию, обнаружена крупная партия наркотиков - ФОТО - ВИДЕО

Особо крупная партия наркотиков обнаружена внутри груза «свежих арбузов», направлявшегося транзитом через территорию Азербайджана из Ирана в Россию, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета АР.

Наркотики были обнаружены сотрудниками Астаринского таможенного управления при досмотре транспортного средства. Собака кинологической службы отреагировала на ящики с арбузами, после чего груз был подвергнут тщательной проверке, в результате которой внутри 12 арбузов в коробках был обнаружен гашиш общим весом 27,8 кг.

По факту ведется расследование.