Дорожная полиция призвала граждан доверять поездки проверенным перевозчикам

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) отмечает, что в праздничные дни в стране значительно выросло число автомобильных поездок, при организации которых часто используются автобусы и микроавтобусы, задействованные в нерегулярных пассажирских перевозках.

При этом, как отмечают в ГУГДП, зачастую игнорируются техническое состояние транспорта, предрейсовый медосмотр водителей и соблюдение ими режима труда и отдыха. Также не всегда учитываются погодные условия, сложность маршрута и опыт водителя, что особенно опасно на горных дорогах и повышает риск ДТП.

Отдельное внимание полиция обращает на увеличение случаев использования арендованных автомобилей.

Отсутствие информации об их техническом состоянии или квалификации водителя может представлять серьезную угрозу безопасности.

В этой связи дорожная полиция призывает граждан и гостей страны в праздничные дни доверять организацию поездок только проверенным перевозчикам и соблюдать меры дорожной безопасности.