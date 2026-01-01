МЧС обратилось к водителям: паркуйтесь, не создавая помех для спасательной техники

В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и праздником Нового года, в течение нескольких нерабочих дней подряд граждане паркуют свои автотранспортные средства, в основном, во дворах зданий или вокруг них, говорится в обращении МЧС.

«На основе наблюдений, а также общего анализа проведенных пожарно-спасательных операций приходится с сожалением констатировать, что в ряде случаев хаотично припаркованные автомобили - у входов и во дворах зданий, на проезжей части автомобильных дорог или в непосредственной близости от систем противопожарного водоснабжения - создают препятствия для оперативного движения и быстрого приведения в боевое состояние пожарных, спасательных и других крупногабаритных специальных транспортных средств во время чрезвычайных ситуаций, а также затрудняют, а в некоторых случаях делают невозможным забор воды из водоемов и гидрантов при тушении пожаров.

В связи с вышеизложенным, Министерство по чрезвычайным ситуациям, учитывая возможные опасности, которые могут возникнуть в связи с массовой парковкой личных автомобилей в праздничные дни, обращается к гражданам и заявляет, что для обеспечения беспрепятственного подъезда пожарных и спасательных автомобилей, другой крупногабаритной спецтехники к зданиям, быстрого приведения их в боевое состояние и эффективного проведения операций во время пожаров и других чрезвычайных ситуаций, а также для удобного использования водоемов и гидрантов, автомобили должны быть припаркованы только в специально отведенных местах, с соблюдением интервала между ними и обеспечением возможности свободного проезда других автомобилей», - подчеркивается в обращении.