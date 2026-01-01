 МЧС обратилось к водителям: паркуйтесь, не создавая помех для спасательной техники | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

МЧС обратилось к водителям: паркуйтесь, не создавая помех для спасательной техники

First News Media14:40 - Сегодня
МЧС обратилось к водителям: паркуйтесь, не создавая помех для спасательной техники

В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и праздником Нового года, в течение нескольких нерабочих дней подряд граждане паркуют свои автотранспортные средства, в основном, во дворах зданий или вокруг них, говорится в обращении МЧС.

«На основе наблюдений, а также общего анализа проведенных пожарно-спасательных операций приходится с сожалением констатировать, что в ряде случаев хаотично припаркованные автомобили - у входов и во дворах зданий, на проезжей части автомобильных дорог или в непосредственной близости от систем противопожарного водоснабжения - создают препятствия для оперативного движения и быстрого приведения в боевое состояние пожарных, спасательных и других крупногабаритных специальных транспортных средств во время чрезвычайных ситуаций, а также затрудняют, а в некоторых случаях делают невозможным забор воды из водоемов и гидрантов при тушении пожаров.

В связи с вышеизложенным, Министерство по чрезвычайным ситуациям, учитывая возможные опасности, которые могут возникнуть в связи с массовой парковкой личных автомобилей в праздничные дни, обращается к гражданам и заявляет, что для обеспечения беспрепятственного подъезда пожарных и спасательных автомобилей, другой крупногабаритной спецтехники к зданиям, быстрого приведения их в боевое состояние и эффективного проведения операций во время пожаров и других чрезвычайных ситуаций, а также для удобного использования водоемов и гидрантов, автомобили должны быть припаркованы только в специально отведенных местах, с соблюдением интервала между ними и обеспечением возможности свободного проезда других автомобилей», - подчеркивается в обращении.

Поделиться:
193

Актуально

Xроника

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года - ФОТО

Общество

МЧС обратилось к водителям: паркуйтесь, не создавая помех для спасательной ...

Общество

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра: дожди, снег и прохлада

Общество

В грузе «арбузов», следовавшем из Ирана в Россию, обнаружена крупная партия ...

Общество

МЧС обратилось к водителям: паркуйтесь, не создавая помех для спасательной техники

В Баку дорожное ограждение упало на ребёнка - ВИДЕО

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра: дожди, снег и прохлада

После праздника улицы и парки Баку полностью очищены - ФОТО

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Лейла, Арзу и Алена Алиевы приняли участие в праздничном торжестве, организованном для детей, нуждающихся в особой заботе

Джалал Оруджев покинул должность члена правления PASHA Bank

Состоялась церемония презентации платформы «Азербайджанский язык» - ФОТО

МВД обратилось к гражданам, планирующим поездки в освобождённые территории в праздничные дни - ВИДЕО

Последние новости

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года - ФОТО

Сегодня, 15:40

МО Украины: На основе договоренностей с Германией получили еще два ПВО Patriot

Сегодня, 15:20

Вступили в силу изменения, связанные с запрещенными веществами в спорте

Сегодня, 15:00

МЧС обратилось к водителям: паркуйтесь, не создавая помех для спасательной техники

Сегодня, 14:40

В Баку дорожное ограждение упало на ребёнка - ВИДЕО

Сегодня, 14:20

В Индии в результате ДТП погибли трое, один получил ранение

Сегодня, 14:07

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра: дожди, снег и прохлада

Сегодня, 13:45

После праздника улицы и парки Баку полностью очищены - ФОТО

Сегодня, 13:17

В грузе «арбузов», следовавшем из Ирана в Россию, обнаружена крупная партия наркотиков - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:05

В Кюрдамире произошло ДТП с пострадавшими - ФОТО

Сегодня, 12:55

В Швейцарии около 40 человек погибли при взрыве на курорте

Сегодня, 12:45

В Азербайджане родилась первая девочка в новом году - ФОТО

Сегодня, 12:30

Ильхам Алиев поздравил главу Суверенного переходного совета Судана с годовщиной независимости

Сегодня, 12:07

Президент Азербайджана поздравил кубинского коллегу с национальным праздником

Сегодня, 12:00

В Азербайджане полиция изъяла незаконное оружие

Сегодня, 11:50

Пятеро пропавших без вести найдены

Сегодня, 11:42

В последние сутки 2025 года полиция задержала 20 человек

Сегодня, 11:22

В некоторых регионах Азербайджана выпадет снег

Сегодня, 11:12

Пожар вспыхнул на предприятии в Сумгайыте

Сегодня, 11:05

Трамп обещал в новом году стремиться к установлению мира на земле

Сегодня, 11:00
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43