 Энцо Мареска покинул пост главного тренера «Челси» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Футбол

Энцо Мареска покинул пост главного тренера «Челси»

First News Media16:35 - Сегодня
Энцо Мареска покинул пост главного тренера «Челси»

Пресс-служба лондонского «Челси» объявила об отставке Энцо Марески с должности главного тренера первой команды.

Итальянский специалист возглавлял «синих» с лета 2024 года. Ранее он работал с «Пармой» и «Лестером».

«Футбольный клуб «Челси» и главный тренер Энцо Мареска прекратили сотрудничество. За время работы в клубе Энцо привёл команду к победам в Лиге конференций УЕФА и Клубном чемпионате мира ФИФА. Эти достижения останутся важной частью недавней истории, и мы благодарим его за вклад в развитие клуба. Поскольку перед командой по‑прежнему стоят ключевые задачи в четырёх турнирах (в том числе — квалификация в Лигу чемпионов), Энцо и клуб считают, что смена тренера даст команде наилучший шанс вернуть сезон в нужное русло. Мы желаем Энцо успехов в будущем», — сказано в сообщении пресс-службы «Челси».

Источник: Чемпионат

Поделиться:
324

Актуально

Xроника

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года - ФОТО

Общество

В социальном учреждении для пожилых людей организовано новогоднее празднество - ...

Политика

Баку выразил соболезнования в связи с трагедией на курорте Кран-Монтана

Общество

Дорожная полиция призвала граждан доверять поездки проверенным перевозчикам

Футбол

Энцо Мареска покинул пост главного тренера «Челси»

Криштиану Роналду впервые за 15 лет не сделал ни одного хет‑трика за год

Зимняя задача «Карабаха» на Лигу чемпионов

Роналду признан лучшим игроком Ближнего Востока

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Криштиану Роналду впервые за 15 лет не сделал ни одного хет‑трика за год

Энцо Мареска покинул пост главного тренера «Челси»

Зимняя задача «Карабаха» на Лигу чемпионов

Месси может вернуться в «Барселону»?

Последние новости

Завтра ожидается неблагоприятная погода для метеочувствительных лиц

Сегодня, 19:15

В социальном учреждении для пожилых людей организовано новогоднее празднество - ФОТО

Сегодня, 18:50

В ряде горных районов Азербайджана на дорогах ожидается гололед и снижение видимости

Сегодня, 18:30

Нетаньяху встретил 2026 год вместе с Трампом в Мар-а-Лаго

Сегодня, 18:00

Лейла и Арзу Алиевы в Социально-реабилитационном центре для детей «Tut Əlimdən» - ФОТО

Сегодня, 17:40

Скончался профессор БГУ Микаил Джафаров

Сегодня, 17:30

Баку выразил соболезнования в связи с трагедией на курорте Кран-Монтана

Сегодня, 17:20

Дорожная полиция призвала граждан доверять поездки проверенным перевозчикам

Сегодня, 17:00

Энцо Мареска покинул пост главного тренера «Челси»

Сегодня, 16:35

Болгария вступает в зону евро

Сегодня, 16:10

По инициативе Лейлы Алиевой в ряде детских учреждений прошли новогодние мероприятия - ФОТО

Сегодня, 15:50

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Нового года - ФОТО

Сегодня, 15:40

МО Украины: На основе договоренностей с Германией получили еще два ПВО Patriot

Сегодня, 15:20

Вступили в силу изменения, связанные с запрещенными веществами в спорте

Сегодня, 15:00

МЧС обратилось к водителям: паркуйтесь, не создавая помех для спасательной техники

Сегодня, 14:40

В Баку автомобиль снес дорожное ограждение вместе с ребёнком: водитель проявил равнодушие - ВИДЕО

Сегодня, 14:20

В Индии в результате ДТП погибли трое, один получил ранение

Сегодня, 14:07

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра: дожди, снег и прохлада

Сегодня, 13:45

После праздника улицы и парки Баку полностью очищены - ФОТО

Сегодня, 13:17

В грузе «арбузов», следовавшем из Ирана в Россию, обнаружена крупная партия наркотиков - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:05
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43