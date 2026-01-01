Энцо Мареска покинул пост главного тренера «Челси»

Пресс-служба лондонского «Челси» объявила об отставке Энцо Марески с должности главного тренера первой команды.

Итальянский специалист возглавлял «синих» с лета 2024 года. Ранее он работал с «Пармой» и «Лестером».

«Футбольный клуб «Челси» и главный тренер Энцо Мареска прекратили сотрудничество. За время работы в клубе Энцо привёл команду к победам в Лиге конференций УЕФА и Клубном чемпионате мира ФИФА. Эти достижения останутся важной частью недавней истории, и мы благодарим его за вклад в развитие клуба. Поскольку перед командой по‑прежнему стоят ключевые задачи в четырёх турнирах (в том числе — квалификация в Лигу чемпионов), Энцо и клуб считают, что смена тренера даст команде наилучший шанс вернуть сезон в нужное русло. Мы желаем Энцо успехов в будущем», — сказано в сообщении пресс-службы «Челси».

Источник: Чемпионат