С 1 января 2026 года вступили в силу изменения, связанные с запрещенными веществами в спорте, перечень которых обнародовало Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Как сообщили в Национальном антидопинговом агентстве Азербайджана (AMADA), перечень состоит из трех частей: вещества и методы, применение которых не допускается ни во время соревнований, ни во внесоревновательный период, вещества и методы, запрещенные во время соревнований, вещества, запрещенные в определенных видах спорта.

АМАДА перевело на азербайджанский язык обнародованный перечень запрещенных веществ на 2026 год. Кроме того, на официальной интернет-странице агентства также размещены переведенное изложение основных изменений и программа мониторинга.

С перечнем запрещенных веществ на 2026 год можно ознакомиться по следующему линку.