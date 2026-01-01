Нетаньяху встретил 2026 год вместе с Трампом в Мар-а-Лаго

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара приняли участие в новогоднем приёме, который президент США Дональд Трамп провёл в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Нетаньяху был замечен рядом с Трампом и первой леди Меланией Трамп во время торжеств в ночь на 1 января.

Ранее на этой неделе президент США публично подтвердил, что израильский премьер планирует присутствовать на мероприятии.

Встреча прошла на фоне продолжающихся контактов между Вашингтоном и Иерусалимом по вопросам региональной безопасности и ближневосточной повестки.

