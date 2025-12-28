Бывший министр образования Азербайджана Мисир Марданов лишился должности директора Института математики и механики Министерства науки и образования Азербайджанской Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Editor.az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, Институт систем управления и Институт математики и механики были упразднены, а на их базе создан единый Институт математики.

Сообщается, что временно исполняющим обязанности директора нового института назначен доктор технических наук Эльхан Себзиев.

Таким образом, профессор Мисир Марданов, ранее возглавлявший упразднённый Институт математики и механики, утратил свою должность.

Кроме того, отмечается, что свой пост также покинул бывший министр связи и информационных технологий Али Аббасов.