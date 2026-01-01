 Скончался профессор БГУ Микаил Джафаров | 1news.az | Новости
Скончался профессор БГУ Микаил Джафаров

First News Media17:30 - Сегодня
Скончался профессор БГУ Микаил Джафаров

Ушел из жизни профессор кафедры русского языка Филологического факультета Бакинского государственного университета Микаил Джафаров.

Микаил Джафаров родился 7 июля 1939 года в Грузии. В 1950–1956 годах учился в средней школе Джамбульского района Казахстана. С 1956 по 1960 год продолжил образование в средней школе поселка Шулавери Марнеульского района Грузии. В 1961–1962 и 1966–1969 годах учился в Азербайджанском педагогическом институте языков имени М.Ф. Ахундова.

В 1980 году получил ученую степень кандидата филологических наук.

С 1979 года работал в БГУ. С 2024 года работал профессором кафедры Русского языка. В 2006–2016 годах являлся экспертом Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджана.

В 1998 году стал доктором филологических наук, а в 2004 году получил ученое звание профессора.
В 2009 году М.Джафаров был удостоен почетного звания «Заслуженный учитель», а в 2019 году награжден медалью «Терегги».

Allah rəhmət eləsin!

