После праздника улицы и парки Баку полностью очищены - ФОТО

Улицы, парки и площади Баку были полностью очищены к 06:00 утра 1 января.

Как сообщает Report, сотрудники коммунальных служб столицы работали в усиленном режиме, особенно в местах большого скопления людей.

Отметим, что чистота Баку резко контрастирует с картиной, которая традиционно складывается во многих мировых столицах после праздничной ночи. Так, в столице Франции Париже горы мусора на улицах уже стали привычным явлением. В Нью-Йорке состояние городских улиц после новогодних мероприятий оказалось еще более плачевным. Не порадовала и послепраздничная ситуация во вьетнамской столице Ханое. На этом фоне Баку выгодно выделяется как пример чистоты и бережного отношения к городской среде.