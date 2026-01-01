 После праздника улицы и парки Баку полностью очищены - ФОТО | 1news.az | Новости
После праздника улицы и парки Баку полностью очищены - ФОТО

First News Media13:17 - Сегодня
Улицы, парки и площади Баку были полностью очищены к 06:00 утра 1 января.

Как сообщает Report, сотрудники коммунальных служб столицы работали в усиленном режиме, особенно в местах большого скопления людей.

Отметим, что чистота Баку резко контрастирует с картиной, которая традиционно складывается во многих мировых столицах после праздничной ночи. Так, в столице Франции Париже горы мусора на улицах уже стали привычным явлением. В Нью-Йорке состояние городских улиц после новогодних мероприятий оказалось еще более плачевным. Не порадовала и послепраздничная ситуация во вьетнамской столице Ханое. На этом фоне Баку выгодно выделяется как пример чистоты и бережного отношения к городской среде.

361

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

