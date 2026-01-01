 По инициативе Лейлы Алиевой в ряде детских учреждений прошли новогодние мероприятия - ФОТО | 1news.az | Новости
По инициативе Лейлы Алиевой в ряде детских учреждений прошли новогодние мероприятия - ФОТО

First News Media15:50 - Сегодня
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом было организовано праздничное мероприятие для воспитанников детских домов номер 1 и 2, а также дома малютки номер 1.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в IDEA, на праздничном мероприятии волонтеры из Общественного объединения вручили детям подарки, сыграли с ними в различные веселые игры. Эта инициатива подарила детям радость и праздничное настроение.

Отметим, что по инициативе Лейлы Алиевой в различных регионах нашей страны, а также ряде зарубежных cтран регулярно реализуются масштабные проекты в гуманитарной, образовательной, медицинской, социальной, экологической и других сферах. Одним из основных направлений в рамках этих инициатив является регулярная организация праздничных мероприятий для воспитанников детских домов, интернатов, а также для детей, нуждающихся в лечении и заботе. Подобные мероприятия доставляют детям радость, позволяют им ощутить праздничную атмосферу.

