Болгария вступает в зону евро

Болгария официально перешла на использование евро.

Об этом сообщает официальный портал Еврокомиссии (ЕК).

В течение одного месяца болгарский лев, национальная валюта страны, будет находиться в обращении одновременно с евро, после чего лев будет полностью выведен из использования. Фиксированный обменный курс установлен на уровне 1,95583 BGN за 1 EUR.

Болгария становится 21-й страной из 27, входящих в Европейский союз (ЕС), которая стала частью еврозоны. Эксперты Европейского центрального банка (ЕЦБ) подтверждают, что Болгария выполнила все необходимые условия для введения единой европейской валюты.

Источник: Gazeta.ru