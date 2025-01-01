В Азербайджане будут штрафовать за прием наличных платежей при купле-продаже драгметаллов, продукции культуры и движимого имущества

С 1 января в Азербайджане будут применяться финансовые санкции к налогоплательщикам, не осуществляющим в безналичном порядке платежи при купле-продаже драгоценных камней, драгоценных металлов, в том числе изделий из драгоценных камней и изделий из драгоценных металлов и продукции культуры, а также при купле-продаже движимого имущества, зарегистрированного в официальных реестрах (кроме продажи автомобилей), на общую сумму более 15 тыс. манатов.

Это нашло отражение в предложенных поправках в Налоговый кодекс, которые были утверждены Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, к этим налогоплательщикам в течение календарного года будет применяться финансовая санкция в размере 10 процентов от общей суммы совершенной операции при осуществлении ее в первый раз, 20 процентов – при во второй раз и 40 процентов – при совершении её три и более раза.