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В Азербайджане будут штрафовать за прием наличных платежей при купле-продаже драгметаллов, продукции культуры и движимого имущества

First News Media20:30 - Сегодня
В Азербайджане будут штрафовать за прием наличных платежей при купле-продаже драгметаллов, продукции культуры и движимого имущества

С 1 января в Азербайджане будут применяться финансовые санкции к налогоплательщикам, не осуществляющим в безналичном порядке платежи при купле-продаже драгоценных камней, драгоценных металлов, в том числе изделий из драгоценных камней и изделий из драгоценных металлов и продукции культуры, а также при купле-продаже движимого имущества, зарегистрированного в официальных реестрах (кроме продажи автомобилей), на общую сумму более 15 тыс. манатов.

Это нашло отражение в предложенных поправках в Налоговый кодекс, которые были утверждены Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, к этим налогоплательщикам в течение календарного года будет применяться финансовая санкция в размере 10 процентов от общей суммы совершенной операции при осуществлении ее в первый раз, 20 процентов – при во второй раз и 40 процентов – при совершении её три и более раза.

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