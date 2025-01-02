Тарифный совет утвердил единые тарифы на подключение к системам водоснабжения и канализации

В Азербайджане впервые утверждены единые тарифы на подключение к системам водоснабжения и канализации.

Решение принято на заседании Тарифного совета.

Согласно информации, ранее эти работы осуществлялись без государственного регулирования и не была установлена фиксированная стоимость представляемых услуг.

Единовременный тариф подключения к сети водоснабжения для Баку, Сумгайыта, Хырдалана и Абшеронского района установлен в размере 200 манатов, для других административно-территориальных единиц - 170 манатов. Тариф на подключение к системе канализации для Баку, Сумгайыта, Хырдалана и Абшеронского района составит 345 манатов, для других административно-территориальных единиц - 290 манатов.

Для строительных объектов с расходом до 100 куб. м в сутки тарифы на подключение к системе водоснабжения зависят от диаметра трубы - 995 или 1015 манатов, а на систему канализации - 1635 манатов.

Работы по подключению, выполняемые за счет строительного объекта, охватывают расстояние до 30 метров. Если расстояние превышает 30 метров, расширение существующей сети осуществляется поставщиком без дополнительной оплаты.

Новое регулирование снизит затраты на подключение, повысит качество услуг, прозрачность финансов и учета, а также позволит предпринимателям заранее рассчитывать расходы при инвестировании.

Источник: Report