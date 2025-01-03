В Азербайджане увеличилось количество банкоматов и POS-терминалов

Количество банкоматов в Азербайджане по состоянию на конец ноября 2024 года составило 3,27 тысячи единиц (рост по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года на 5,01 процента), сообщает Trend.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в отчетный период в Баку функционировали 1 751 банкомат (рост на 8,02 процента), в регионах страны - 1 519 (рост на 1,74 процента).

Число POS-терминалов, установленных в объектах торговли и услуг на территории республики, составило 114,076 тысячи единиц, что на 36,74 процента больше показателя аналогичного периода 2023 года. При этом в Баку установлено 68,82 тысячи POS-терминалов (рост на 26,27 процента), в регионах – 43,92 тысячи (рост на 59,01 процента).

В объектах розничной торговли в отчетный период установлены 111,82 тысячи, или 98,02 процента всех POS-терминалов. Число POS-терминалов, принимающих бесконтактные платежи, на конец октября 2024 года составило 111,21 тысячи единиц (рост на 33,06 процента).

Напомним, что на конец 2023 года в Азербайджане функционировали 3 112 банкоматов, из которых 1 621 - в Баку, 1 491 - в регионах страны. Количество POS-терминалов на конец 2023 года составляло 83 584 единицы.