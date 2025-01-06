SOCAR Türkiye проводит оценку предложений по продаже BursaGaz и KayseriGaz
SOCAR Türkiye проводит оценку предложений, касающихся продажи предприятий BursaGaz и KayseriGaz.
Как передает 1news.az из Стамбула, об этом заявил главный исполнительный директор компании SOCAR Эльчин Ибадов на пресс-конференции.
"При положительной оценке предложений, продажа данных предприятий возмодна",- сказал он.
По его словам, решение о продаже предприятий, занятых в реализации газа в стране, не противоречит политике компании.
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