SOCAR Türkiye проводит оценку предложений по продаже BursaGaz и KayseriGaz

SOCAR Türkiye проводит оценку предложений, касающихся продажи предприятий BursaGaz и KayseriGaz.

Как передает 1news.az из Стамбула, об этом заявил главный исполнительный директор компании SOCAR Эльчин Ибадов на пресс-конференции.

"При положительной оценке предложений, продажа данных предприятий возмодна",- сказал он.

По его словам, решение о продаже предприятий, занятых в реализации газа в стране, не противоречит политике компании.