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Госслужба Азербайджана о налоговых льготах для микропредпринимателей

First News Media20:20 - Сегодня
Госслужба Азербайджана о налоговых льготах для микропредпринимателей

Одно из важных изменений, внесенных в Налоговый кодекс Азербайджана с целью совершенствования налогового администрирования, связано с применением налоговой льготы в размере 75% к доходам микропредпринимателей по некоторым сферам услуг.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу, согласно изменениям в Налоговом кодексе, вступившим в силу с 2024 года, 75 процентов доходов от предпринимательской деятельности физических лиц-микропредпринимателей, не имеющих задолженности по взносам на обязательное государственное социальное страхование в соответствующем году и со среднемесячной численностью наемных работников не менее 3 человек, освобождены от подоходного налога.

Было отмечено, что в результате проведенного анализа установлено, что ряд физических лиц оказывает услуги не населению, а другим налогоплательщикам, поэтому эти физлица не могут быть плательщиками упрощенного налога. "По этой причине в Налоговый кодекс были внесены изменения касательно освобождения 75 процентов доходов физических лиц-микропредпринимателей от подоходного налога без применения каких-либо условий, которые осуществляют деятельность в некоторых сферах обслуживания и чей годовой оборот составляет до 45 тысяч манатов без учета расходов.

Эти виды деятельности включают разработку программного обеспечения, проектный дизайн и декорирование, перевод, рекламные услуги, деятельность в области исследований, услуги в области науки, образования, культуры и спорта, консультационные услуги в области права, независимого аудита, бухгалтерского учета и финансов, журналистику, изучение рыночной конъюнктуры, оценочную деятельность, доставку заказов и курьерскую деятельность, за исключением автомобильных перевозок, услуги туристического гида", - отметили в Службе.

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