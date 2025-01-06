Эльчин Ибадов: Инвестиции SOCAR в проекты в Турции превысили $18,5 млрд
SOCAR Türkiye продолжает удерживать позиции крупнейшего иностранного инвестора в Турции.
Как передает 1news.az из Стамбула, об этом заявил главный исполнительный директор компании Эльчин Ибадов на пресс-конференци.
"Объем инвестиций SOCAR в проекты в Турции превысил $18,5 млрд",- отметил он.
По его словам, 17-летнюю деятельность SOCAR Türkiye в братской стране можно разделить на три временные составляющие:
- первые 5 лет - анализ и освоение турецкого рынка, в том числе приватизация Petkim
- следующие 5 лет - инвестиции в основные проекты, в этот период зона Алиага в Измире стала особой промышленной зоной
- последующие годы - повышение эффективности и прибыльности.
169