Эльчин Ибадов: Инвестиции SOCAR в проекты в Турции превысили $18,5 млрд

SOCAR Türkiye продолжает удерживать позиции крупнейшего иностранного инвестора в Турции.

Как передает 1news.az из Стамбула, об этом заявил главный исполнительный директор компании Эльчин Ибадов на пресс-конференци.

"Объем инвестиций SOCAR в проекты в Турции превысил $18,5 млрд",- отметил он.

По его словам, 17-летнюю деятельность SOCAR Türkiye в братской стране можно разделить на три временные составляющие:

- первые 5 лет - анализ и освоение турецкого рынка, в том числе приватизация Petkim

- следующие 5 лет - инвестиции в основные проекты, в этот период зона Алиага в Измире стала особой промышленной зоной

- последующие годы - повышение эффективности и прибыльности.