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Kapital Bank начал подписку на долларовые облигации

First News Media16:05 - Сегодня
Kapital Bank начал подписку на долларовые облигации

Kapital Bank 8 января 2025 года начал размещение субординированных облигаций на сумму 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США.

Клиенты, желающие стать обладателями облигаций, могут обратиться в ближайший филиал Kapital Bank в течение 12 дней начиная с 10 января 2025 года.

Любой, кто приобретет долларовые облигации Kapital Bank, может увеличить свой годовой доход на 7%. Это уникальное предложение финансового рынка обеспечивает клиентам ежемесячный доход. Следует отметить, что процентные выплаты по облигациям не облагаются налогом. В то же время все комиссии, связанные с подпиской на облигации, оплачиваются банком.

Для получения дополнительной информации: https://kbl.az/diy

Напомним, что в 2024 году Kapital Bank провел 7 выпусков облигаций на общую сумму 145 миллионов долларов США и 100 миллионов манатов. В то же время в прошлом году банк впервые смог провести подписку на облигации в филиалах. Физические лица отличились своей активностью в подписках, в которых приняли участие более 450 инвесторов. Облигации банка также активно торговались на вторичном рынке. В течение этого года между инвесторами было совершено сделок на сумму более 52 миллионов манатов.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 118 филиалах и 53-х отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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