В Азербайджане состоялся суд над обвиняемым в подготовке к террору

Состоялся суд по уголовному делу Эльшана Наджафова, обвиняемого в подготовке покушения на жизнь общественного или государственного деятеля.

Как сообщает АПА, на судебном заседании под председательством судьи Айтен Алиевой в Бакинском суде по тяжким преступлениям были оглашены показания обвиняемого Эльшана Наджафова следствию.

Он заявил в показаниях, что одержим религиозными идеями и искренне ненавидит некоторые страны.

Далее Эльшан Наджафов отметил, что раскаивается в том, что распространял публикации с открытыми призывами к насильственному изменению конституционного строя в Азербайджанской Республике и терроризму.

Затем процесс изучения документов был завершен.

Процесс продолжится 6 февраля.

Отметим, что Эльшан Наджафов был задержан в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности Азербайджана в сентябре 2023 года.

В обвинении, предъявленном Эльшану Наджафову, указано, что он, вступив в сговор с другим гражданином Азербайджана, проживающим на территории иностранного государства, готовился к совершению террористического нападения на иностранных официальных лиц во время их визита в Азербайджан, а также на государственных и общественных деятелей Азербайджана во время общественного мероприятия. К материалам дела приобщены отправленные им сообщнику аудиозаписи, в которых он выражает свою решимость по этому поводу. Сообщник заявил, что Эльшана Наджафова будут считать «шехидом», если он будет убит при осуществлении террора. Поскольку Эльшан Наджафов был разоблачен и задержан сотрудниками СГБ, он не смог попытаться совершить указанные террористические действия.

Ему предъявлено обвинение по статьям 28, 277, 214.2, 167-3.1 и 281.2 УК Азербайджана.