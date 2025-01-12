Названа ориентировочная дата возобновления поставок газа из Азербайджана в Сербию

Ожидается, что поставки азербайджанского газа в Сербию возобновятся ориентировочно 15 января, сообщил в воскресенье Trend информированный источник на энергетическом рынке, комментируя приостановку поставок из-за технической проблемы на платформе Shah Deniz Alpha.

"Ремонтные работы, связанные с неполадками на платформе, должны завершиться в ближайшие дни, после чего поставки в Сербию возобновятся. Ориентировочно поставки возобновятся 15 января", - сообщил источник.

При этом в bp Azerbaijan сообщили Trend, что компания работает над устранением технической проблемы на платформе в максимально короткие сроки.

“Идет работа над решением технической проблемы в максимально сжатые сроки. С самой платформой Shah Deniz Alpha и другими платформами нет никаких проблем. Техническая проблема возникла именно в подводной линии экспорта конденсата между платформой Shah Deniz Alpha и терминалом Сангачал”,- сказали в bp.