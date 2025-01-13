В Сирии задержан один из организаторов теракта в Турции, жертвами которого стали 53 человека
В ходе операции Национальной разведывательной организации (MİT) Турции в Сирии задержан Мухаммед Диб Корали - один из организаторов теракта в городе Рейханлы в южной турецкой провинции Хатай в 2013 году.
Жертвами того нападения стали 53 человека.
Об этом Anadolu сообщили источники в турецких силах безопасности.
Как сообщается, Корали передал террористам бомбы для совершения атаки.
Задержанный террорист передан в Управление полиции провинции Хатай.
В 2018 году в результате спецоперации MİT был задержан в Сирии и доставлен в Турцию Юсуф Назик, который входил в число исполнителей и организаторов теракта.
Источник: Anadolu
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