В Сирии задержан один из организаторов теракта в Турции, жертвами которого стали 53 человека

В ходе операции Национальной разведывательной организации (MİT) Турции в Сирии задержан Мухаммед Диб Корали - один из организаторов теракта в городе Рейханлы в южной турецкой провинции Хатай в 2013 году.

Жертвами того нападения стали 53 человека.

Об этом Anadolu сообщили источники в турецких силах безопасности.

Как сообщается, Корали передал террористам бомбы для совершения атаки.

Задержанный террорист передан в Управление полиции провинции Хатай.

В 2018 году в результате спецоперации MİT был задержан в Сирии и доставлен в Турцию Юсуф Назик, который входил в число исполнителей и организаторов теракта.

Источник: Anadolu