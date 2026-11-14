В парке развлечений в Германии более 15 человек отравились химикатом
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Не менее 15 человек отравились хлором в парке развлечений и отдыха в городе Брюль на западе Германии.
Как передает 1news.az, об этом сообщила газета Bild.
По предварительным данным, причиной утечки хлора стал технический дефект в бассейне отеля, расположенного на территории парка. Пострадавшие жаловались на раздражение дыхательных путей и боли в горле. Четыре человека были доставлены в больницу, остальным помощь оказали на месте.
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