В Сумгайыте столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие

В Сумгайыте произошло цепное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, имеются пострадавшие.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел на улице Черкассы.

Сначала столкнулись легковые автомобили марок Changan и BYD. В результате водитель BYD потерял управление и врезался в припаркованные на обочине автомобили марок BMW, Audi и Volkswagen.

Точное число пострадавших не уточняется.

По факту ведется расследование.