В Сумгайыте столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие
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В Сумгайыте произошло цепное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, имеются пострадавшие.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел на улице Черкассы.
Сначала столкнулись легковые автомобили марок Changan и BYD. В результате водитель BYD потерял управление и врезался в припаркованные на обочине автомобили марок BMW, Audi и Volkswagen.
Точное число пострадавших не уточняется.
По факту ведется расследование.
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