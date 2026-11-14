 Задержан подозреваемый в краже 6000 манатов из автомобиля в Баку | 1news.az | Новости
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Задержан подозреваемый в краже 6000 манатов из автомобиля в Баку

Редакция 1news16:10 - Сегодня
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Задержан подозреваемый в краже 6000 манатов из автомобиля в Баку

В полицию поступило сообщение о краже 6000 манатов наличными и банковских карт из автомобиля в поселке Рамана Сабунчинского района Баку.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате проведенных полицией мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления Э.Агамирзоев.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный совершил кражу, воспользовавшись тем, что дверь автомобиля не была заперта.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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