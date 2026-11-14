Болгария прекратила поставлять Украине оружие

Болгария больше не будет участвовать в новом раунде европейского финансирования для Украины, заявил премьер-министр страны Румен Радев.

Как пишет g4media.ro, он также сказал, что Болгария не будет поставлять Украине оружие и боеприпасы из армейских запасов.

Премьер-министр заявил, что в отношении Болгарии в настоящее время действует процедура чрезмерного дефицита бюджета, к тому же страна сталкивается с трудностями в отношении своих резервов, поэтому в нынешних условиях она не может предоставить финансовые средства.

«Что касается финансовой помощи, мы сами находимся в процедуре чрезмерного дефицита, и госпожа Урсула фон дер Ляйен неоднократно просила нас свести дефицит ниже лимита в 3%», – сказал Радев.