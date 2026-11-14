В Венгрии нашли закопанные в лесу миллиарды экс-министра Шестака

В Венгрии по делу о коррупции бывшего министра национального развития Миклоша Шестака изъяли крупные суммы наличных, в том числе закопанные в лесах.

Об этом сообщил премьер-министр Петер Мадьяр со ссылкой на Национальное управление по возвращению и защите активов (NVVH).

За два дня власти изъяли 5,07 млрд форинтов — около 1,3 млрд рублей, €2,65 млн — примерно 243 млн рублей, и $1,25 млн — около 104 млн рублей. Помимо лесных тайников, деньги обнаружили в сельскохозяйственных и складских помещениях, жилых домах и тайном сейфе.

В NVVH, проводившем операцию, сообщили, что все изъятые средства уже перечислены в венгерскую государственную казну.

Шестак возглавлял министерство национального развития в 2014–2018 годах. Его задержали в сентябре 2026 года, сейчас он проходит обвиняемым по делу о предполагаемых взятках при распределении госзаказов. По версии следствия, бывший министр и другие фигуранты получали незаконные выплаты от предпринимателей за выгодные контракты.

9 ноября Мадьяр также сообщал о расследовании предполагаемой контрабанды людей с участием структур по возвращению активов и Национального бюро расследований. Сославшись на публикации прессы, премьер допустил, что среди задержанных мог быть брат бывшего главы правительства Виктора Орбана Арон. Подтверждения его задержания на тот момент не было.