Министр: Укрепление доверия между государством и предпринимателем способствует увеличению инвестиций

Укрепление атмосферы доверия между государством и предпринимателями стимулирует инициативы и инвестирование частного сектора.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

Он отметил, что в докладе Всемирного экономического форума о глобальном общественном влиянии правительственных технологий в Азербайджане были особо отмечены проекты партнерства между государством и частным сектором, а также успехи, достигнутые в цифровизации экономики: «Речь идет об экономической эффективности и социальной выгоде; стратегических бизнес-возможностях; участии частного сектора в реализации государственных услуг. Развитие партнерства между государством и частным сектором приносит эффективные результаты в направлении стимулирования предпринимательской деятельности в нашей стране».