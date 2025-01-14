Самая большая в мире винная бочка: Винодельня SAVALAN - ASPI Winery теперь в Книге рекордов Гиннесса – ФОТО

18 декабря 2024 года бочка винодельни SAVALAN - ASPI Winery вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире деревянная винная бочка.

C целью развития туристической инфраструктуры на территории винодельни SAVALAN - ASPI Winery было принято решение создать музейный комплекс и разместить в нем бочку нестандартно больших размеров и объема.

Как известно, в феврале 2020 года состоялся государственный визит Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева в Италию, в Рим. В рамках визита 21 февраля 2020 года был проведен азербайджано-итальянский бизнес-форум c участием Министерства Экономики Азербайджана. На форуме между компаниями SAVALAN - ASPI Winery и Garbellotto было подписано соглашение об изготовлении крупногабаритной деревянной бочки. Компания Garbellotto была основана в 1775 году и является одним из самых известных в мире производителей бочек и барриков.

Более пятидесяти высокопрофессиональных специалистов-бондарей внесли свой вклад в разработку и изготовление этого выдающегося инженерного проекта. В связи с габаритами использовать стандартные роботизированные производственные линии было невозможно, поэтому детали бочки изготавливались вручную. Для создания этой уникальной бочки понадобилось почти 5 лет. В июне 2024 года бочка была установлена в музейном комплексе.

Неожиданностью для SAVALAN – ASPI Winery стало предложение от компании Garbellotto подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса в связи с необычайными размерами бочки.

Для подачи заявки обеими компаниями были собраны и представлены все необходимые документы, а после их рассмотрения был назначен визит представителя Книги рекордов Гиннесса на винодельню.

18 декабря, в присутствии официального судьи Книги рекордов Гиннесса господина Пателя Правина Джасматбхая и онлайн наблюдении судей головного офиса Книги рекордов Гиннесса, бочка была заполнена вином. После завершения всех необходимых процедур компаниям SAVALAN - ASPI Winery и Garbellotto был вручен сертификат «Самая большая деревянная винная бочка». Вместимость бочки составила 66 579 литров, ее длина – 4.9 м, а диаметр – 4.75 м.

Уникальная бочка, заполненная вином, находится в новом музейном комплексе на территории винодельни SAVALAN - ASPI Winery, где каждый посетитель музея может увидеть ее вживую.

Источник: https://savalan.az/az/ginnesin-rekordlar-kitabinda-dunyanin-en-boyuk-taxta-serab-celleyi-ile-savalan-aspi-winery-serab-zavodu/