Реза Дегати получил травму в ходе съемок акций протеста в Париже

Всемирно известный фотожурналист Реза Дегати получил травму руки во время съемок акций протеста в Париже.

Об этом фотожурналист сообщил в интервью АЗЕРТАДЖ.

«Из-за боли я до сих пор не могу свободно двигать рукой», – заявил Реза Дегати.

Отметив, что до сих пор не был свидетелем беспорядков подобного масштаба, Р. Дегати добавил: «Магазины известных брендов также подверглись разграблению. В магазине спортивной одежды и инвентаря практически ничего не осталось. Ущерб был нанесен и другим близлежащим объектам. Французское общество требует от правительства пресечения подобных случаев. Люди хотят, чтобы лица, участвовавшие в этих событиях, были установлены и привлечены к ответственности перед законом. Сообщалось, что часть участников беспорядков не достигла 18-летнего возраста. По этой причине также обсуждается вопрос ответственности несовершеннолетних. В то же время на повестке дня стоят меры по подсчету ущерба, нанесенного в результате разрушений, и его взысканию с виновных лиц».

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