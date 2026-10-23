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В Греции запретили соцсети для детей младше 15 лет

Редакция 1news11:13 - Сегодня
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В Греции запретили соцсети для детей младше 15 лет

Парламент Греции одобрил законопроект, запрещающий использование социальных сетей лицам младше 15 лет.

Новые ограничения вступят в силу 1 января 2027 года.

Как сообщает 1news.az, инициативу поддержали депутаты правящей партии «Новая демократия», располагающей 156 местами в 300-местном парламенте. Представители главной оппозиционной партии «ПАСОК — Движение перемен» воздержались при голосовании, остальные парламентские фракции выступили против документа.

Министр цифровой политики Греции Димитрис Папастергиу заявил, что введение ограничений необходимо для защиты детей от негативных последствий чрезмерного использования интернета. По его словам, решение соответствует принципам соразмерности и требованиям законодательства Европейского союза.

Министр подчеркнул, что власти не могут откладывать принятие мер до появления единого европейского регулирования, поскольку дети ежедневно проводят значительное время в интернете. Он также провел параллель с ограничениями на продажу алкоголя и табачных изделий, отметив важность контроля за доступом несовершеннолетних к потенциально опасным продуктам.

С 1 января 2027 года цифровые платформы должны будут проверять, предназначены ли их учетные записи и услуги для совершеннолетних пользователей.

Ограничения коснутся определенных социальных сетей, включая такие платформы, как Facebook, Instagram и TikTok. При этом законопроект не содержит исчерпывающего перечня запрещенных сервисов. При определении того, подпадает ли платформа под действие новых правил, будут учитываться ее функциональные возможности и характер предоставляемых услуг.

Таким образом, запрет не предполагает автоматического ограничения доступа несовершеннолетних ко всем интернет-ресурсам, мессенджерам или видеосервисам. Для платформ, совмещающих функции социальных сетей, обмена сообщениями и публикации контента, могут потребоваться дополнительные разъяснения относительно применения новых требований.

Официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис уточнил, что закон не предусматривает единого обязательного способа подтверждения возраста пользователей. Выбранные цифровыми платформами механизмы должны обеспечивать надежную проверку возраста и одновременно защищать конфиденциальность пользователей.

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