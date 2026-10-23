Анар Алиев: в Азербайджане готовят новый пакет социальных реформ

В Азербайджане ведется работа над шестым пакетом социальных реформ, который предусматривает повышение социальных выплат.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АPА, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, выступая на международном форуме «SOCGOV 2026: Цифровой анализ для умного управления» в Ханкенди.

По словам министра, начиная с 2018 года в стране реализованы пять пакетов социальных реформ. Их совокупный дополнительный объем финансирования составляет 8 миллиардов манатов ежегодно.

Анар Алиев также рассказал о мерах государственной поддержки, предоставляемых семьям шехидов и участникам Отечественной войны. Он подчеркнул, что проведение форума «SOCGOV 2026» в Ханкенди имеет особое символическое значение, поскольку мероприятие проходит в период, связанный с шестой годовщиной Победы в Отечественной войне.

По его словам, проведение международного мероприятия в Ханкенди позволяет представить результаты восстановительных работ на освобожденных территориях, в том числе развитие концепции «умного города» и формирование новых условий жизни для населения.

Министр отдельно остановился на цифровизации социальных услуг, совершенствовании системы оценки инвалидности, развитии услуг в сфере занятости и автоматизации административных процессов.

Он отметил, что более 90 процентов услуг, предоставляемых в центрах DOST, уже переведены в электронный формат.

Кроме того, результаты социальных реформ в Азербайджане получили международное признание. По информации министра, достижения страны в этой сфере отмечены более чем 300 международными наградами и сертификатами.