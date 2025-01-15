В «Аг Шехер» произошел взрыв в квартире - ВИДЕО

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила предварительная информация о взрыве в квартире, расположенной в районе «Аг Шехер» в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает 1news.az, эту информацию распространило МЧС.

В связи с произошедшим к месту происшествия были направлены соответствующие спасательные силы МЧС.

В настоящее время проводятся работы по ликвидации возгорания.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.