В «Аг Шехер» произошел взрыв в квартире - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила предварительная информация о взрыве в квартире, расположенной в районе «Аг Шехер» в Хатаинском районе Баку.
Как сообщает 1news.az, эту информацию распространило МЧС.
В связи с произошедшим к месту происшествия были направлены соответствующие спасательные силы МЧС.
В настоящее время проводятся работы по ликвидации возгорания.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
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