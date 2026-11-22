Двойник президента США Дональда Трампа выступил на одной сцене с премьер-министром Канады Марком Карни на ежегодном ужине парламентской пресс-галереи в Оттаве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РБК, имитируя американского лидера, артист пошутил, что на сцене два Карни, и заявил, что канадский премьер "почти так же популярен, как и я".

Двойник Трампа вышел на сцену и стал рядом с Карни.

Он сказал, что рядом находятся два Карни, обыграв созвучие фамилии канадского премьера — Carney и слова carny, означающего сотрудника передвижного цирка. В переносном смысле слово может подразумевать ловкого продавца, манипулятора или шарлатана.

Карни, присутствовавший на торжественном мероприятии, не смог сдержать смех, когда двойник изобразил фирменное крепкое рукопожатие Трампа.

"У нас будет отличная сделка. На пути стоит только одно препятствие — я, потому что я сумасшедший, но это нормально", — пошутил двойник президента США.