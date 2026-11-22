Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обратился к президентам России и США и председателю КНР с призывом остановить насилие в мире и выпить пиво, виски и коньяк.

Как передает 1news.az, его слова передает телеканал CNN Brazil.

Глава государства отметил, что это случилось незадолго до трехстороннего саммита США — Китай — Россия в Шэньчжэне.

«Я позвонил им троим и сказал то же самое: ради Бога, соберитесь вместе, выпейте пива, коньяка или виски, но поговорите и прекратите насилие. По совпадению или нет, они все трое собрались вместе. Было ли это из-за моего звонка или нет, я не знаю», — рассказал Лула да Силва.

19 ноября Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели трехстороннюю встречу. По ее итогам стороны приняли декларацию о мире.