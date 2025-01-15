Мать шехида, переехавшая в Ходжалы: Каждый из нас мечтал вернуться на родные земли

Сегодня я с большой гордостью приехала на освобожденные от оккупации земли. Мне одновременно грустно и радостно. Как бы ни была горька моя печаль, радости во мне гораздо больше. Потому что наши земли обрели свободу.

Об этом Азертадж сказала возвращающаяся в город Ходжалы мать шехида, бывшая вынужденная переселенка Адиля Рамазанова.

«Каждый из нас мечтал о возвращении на родные земли. Выражаю благодарность нашему Президенту. Да упокоит Аллах души наших шехидов! Желаю азербайджанскому народу счастливых дней и процветания», - добавила бывшая вынужденная переселенка.