В Давосе пройдет ежегодный экономический форум: заявлено участие Президента Азербайджана
С 20 по 24 января в Давосе (Швейцария) на ежегодном Всемирном экономическом форуме лидеры со всего мира обсудят основные глобальные проблемы и приоритеты на предстоящий год.
Список участников уже опубликован на сайте форума.
На встрече соберутся 350 государственных представителей более чем 130 стран, включая 60 глав государств и правительств.
Согласно публикации на сайте форума, в мероприятии ожидается участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Вместе с тем, в Азербайджане официальной информации о предстоящем визите главы государства в Давос пока нет.
Также заявлено участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
В форуме также примут участие представители бизнеса, международных организаций, гражданского общества, научных кругов, СМИ и искусства. Всего во встрече будут участвовать 3 тыс. человек.
На форуме обсудят новые источники роста в глобальной экономике, адаптацию бизнес-стратегий с учетом серьезных геоэкономических и технологических сдвигов, инвестиции в развитие человеческого капитала и создание рабочих мест, способствующих развитию общества, внедрение экологически чистых технологий, а также поиск новых путей сотрудничества для выработки решений на международном уровне. Еще одной ключевой темой станет искусственный интеллект — на форуме поднимут вопросы его регулирования.