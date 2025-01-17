На судебном процессе армян, обвиняемых в военных преступлениях в Азербайджане, гособвинение защищают 6 прокуроров

Генеральной прокуратурой Азербайджана сформирована специальная группа государственных обвинителей по делу армян, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана.

Как сообщили в ведомстве, группа гособвинителей в составе 6 человек создана распоряжением генпрокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

В состав группы вошли старший помощник генерального прокурора, советник юстиции Вюсал Алиев, помощник генерального прокурора по особым поручениям, юрист II степени Тугай Рагимли, начальник отдела поддержки государственного обвинения в районных судах города Баку Управления поддержки государственного обвинения, советник юстиции Насир Байрамов, прокурор отдела поддержки государственного обвинения в судах по тяжким преступлениям Управления поддержки государственного обвинения, советник юстиции Фуад Мусаев, старший прокурор-методист отдела поддержки государственного обвинения в судах по тяжким преступлениям Управления поддержки государственного обвинения, советник юстиции Вюсал Абдуллаев, прокурор отдела поддержки государственного обвинения в районных судах города Баку, младший советник юстиции Тарана Мамедова.

Напомним, сегодня судят обвиняемых в военных преступлениях Араика Владимировича Арутюняна, Аркадия Аршавировича Гукасяна, Бака Сааки Саакяна, Давита Рубеновича Ишханяна, Давида Азатовича Манукяна, Давита Климовича Бабаяна, Левона Генриховича Мнацаканяна, Василия Ивановича Бегларяна, Эрика Робертовича Казаряна, Давита Нельсоновича Аллахвердяна, Гургена Омеровича Степаняна, Левона Ромиковича Балаяна, Мадата Аракеловича Бабаяна, Гарика Григорьевича Мартиросяна, Меликсета Владимировича Пашаяна и Рубена Карленовича Варданяна.

Судебные заседания будут проходить в Бакинском судебном комплексе в поселке Говсан Сураханского района столицы.

Сначала состоится предварительное заседание по уголовному делу в отношении Аркадия Гукасяна, Араика Арутюняна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левы Мнацаканяна, Давида Манукяна, Гарика Мартиросяна, Меликсета Пашаяна, Давита Аллахвердяна, Гургена Степаняна, Левона Балаяна, Мадата Бабаяна, Василия Бегларяна и Эрика Газаряна. В 15:00 также состоится предварительное заседание по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна.