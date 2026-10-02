 Алиев: Если бы мы поддались эмоциям, то сегодня, наверное, третья Триумфальная арка возвышалась бы в центре Иревана | 1news.az | Новости
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Политика

Алиев: Если бы мы поддались эмоциям, то сегодня, наверное, третья Триумфальная арка возвышалась бы в центре Иревана

Редакция 1news16:50 - Сегодня
Алиев: Если бы мы поддались эмоциям, то сегодня, наверное, третья Триумфальная арка возвышалась бы в центре Иревана

Нам не нужна вечная война, это не было нашим выбором.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии «Ени Азербайджан».

«Во Второй Карабахской войне мы остановились в нужное время, и в сентябре 2023 года мы тоже остановились в нужное время. Хотя были различные варианты», — отметил глава государства.

«Но факторы дальновидности, стратегического мышления и учета главных интересов нашего народа диктуют именно такую политику. В политике нет места эмоциям. Если бы мы поддались эмоциям, то сегодня, наверное, третья Триумфальная арка возвышалась бы в центре Иревана», — подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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