Сегодня - годовщина освобождения Суговушана и села Талыш

Сегодня, 3 октября – шестая годовщина освобождения от оккупации Суговушана - крупного поселка стратегического значения, расположенного в Тертерском районе Азербайджана.

Освобождение Суговушана и села Талыш стало еще одним ярким примером героизма Азербайджанской армии, завоевавшей под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Великую Победу в Отечественной войне.

Расположение Суговушана играло важную роль в ходе Второй Карабахской войны, контроль над поселком дал нашей Армии серьезное преимущество в последующих операциях. Поэтому освобождение этого населенного пункта имело очень большое значение со стратегической точки зрения.

Президент Ильхам Алиев назвал освобождение поселка Суговушан очень знаменательным событием: «Освобождение от оккупации в первые дни войны стратегического поселка стало нашим большим успехом, большой победой».

Глава государства, донесший до нашего народа эту радостную весть, также восстановил историческое название поселка: «С 3 октября 2020 года восстанавливаю историческое название Мадагиза. Отныне он будет называться Суговушан. Карабах – это Азербайджан!»

С освобождением Суговушана под контроль Азербайджана перешли пути снабжения, обладающие важным значением. В этих боях армянская армия понесла большие потери в живой силе и технике.

«Село Талыш и поселок Суговушан были освобождены от оккупации в один день - 3 октября прошлого года. Здесь были возведены мощные укрепления, создано несколько оборонительных линий. На всех стратегических высотах, высотах, ведущих в поселок, размещался враг. Проявив большой героизм и самоотверженность, Азербайджанская армия в результате ожесточенных боев освободила Талыш и Суговушан от оккупации. Другая важная сторона освобождения поселка Суговушан и села Талыш заключается в том, что после первых освобожденных сел - первые села, 6 сел, были освобождены 27 сентября, в первый день войны - до 3 октября не был освобожден ни один населенный пункт. Это имело естественные причины, шла подготовка, проводились маневры, велись ожесточенные бои. Но освобождение очередных населенных пунктов после побед, одержанных в первый день войны, конечно же, придало нашей армии, народу дополнительные силы, моральные силы. Освобождение на седьмой день войны восьми сел, в том числе этих сел, расположенных на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, давало нам большое моральное преимущество», - так охарактеризовал эту военную операцию Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Сегодня Суговушан возрождается и становится еще прекраснее. После освобождения от оккупации здесь были начаты созидательные и ремонтно-восстановительные работы – построены и реконструированы автодороги, линии электропередачи, Суговушанское водохранилище.

Освобождение Суговушана, помимо восстановления экобаланса в районе, подарило новую жизнь засушливым землям на территориях Тертерского, Агдеринского, Геранбойского, Евлахского, Бардинского, Агдамского и Агджабединского районов. В результате сброса воды из Суговушанского водохранилища в Тертерчай налажена подача воды в Тертерский, Геранбойский, Бардинский и Евлахский районы. Устранение дефицита воды обеспечивает непрерывное возделывание сельскохозяйственных культур и высокую продуктивность в сельском хозяйстве.

Прекрасные пейзажи на берегу Тертерчая, Суговушанского водохранилища, памятники албанской эпохи – все это открывает для района и благоприятные возможности для развития туризма. Можно с уверенностью сказать, что вскоре свободный Суговушан станет одним из главных туристических направлений Азербайджана.