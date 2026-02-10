 Сегодня - годовщина освобождения Суговушана и села Талыш | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Мнение

Сегодня - годовщина освобождения Суговушана и села Талыш

Фарида Багирова00:00 - Сегодня
Сегодня - годовщина освобождения Суговушана и села Талыш

Сегодня, 3 октября – шестая годовщина освобождения от оккупации Суговушана - крупного поселка стратегического значения, расположенного в Тертерском районе Азербайджана.

Освобождение Суговушана и села Талыш стало еще одним ярким примером героизма Азербайджанской армии, завоевавшей под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Великую Победу в Отечественной войне.

Расположение Суговушана играло важную роль в ходе Второй Карабахской войны, контроль над поселком дал нашей Армии серьезное преимущество в последующих операциях. Поэтому освобождение этого населенного пункта имело очень большое значение со стратегической точки зрения.

Президент Ильхам Алиев назвал освобождение поселка Суговушан очень знаменательным событием: «Освобождение от оккупации в первые дни войны стратегического поселка стало нашим большим успехом, большой победой».

Глава государства, донесший до нашего народа эту радостную весть, также восстановил историческое название поселка: «С 3 октября 2020 года восстанавливаю историческое название Мадагиза. Отныне он будет называться Суговушан. Карабах – это Азербайджан!»

С освобождением Суговушана под контроль Азербайджана перешли пути снабжения, обладающие важным значением. В этих боях армянская армия понесла большие потери в живой силе и технике.

«Село Талыш и поселок Суговушан были освобождены от оккупации в один день - 3 октября прошлого года. Здесь были возведены мощные укрепления, создано несколько оборонительных линий. На всех стратегических высотах, высотах, ведущих в поселок, размещался враг. Проявив большой героизм и самоотверженность, Азербайджанская армия в результате ожесточенных боев освободила Талыш и Суговушан от оккупации. Другая важная сторона освобождения поселка Суговушан и села Талыш заключается в том, что после первых освобожденных сел - первые села, 6 сел, были освобождены 27 сентября, в первый день войны - до 3 октября не был освобожден ни один населенный пункт. Это имело естественные причины, шла подготовка, проводились маневры, велись ожесточенные бои. Но освобождение очередных населенных пунктов после побед, одержанных в первый день войны, конечно же, придало нашей армии, народу дополнительные силы, моральные силы. Освобождение на седьмой день войны восьми сел, в том числе этих сел, расположенных на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, давало нам большое моральное преимущество», - так охарактеризовал эту военную операцию Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Сегодня Суговушан возрождается и становится еще прекраснее. После освобождения от оккупации здесь были начаты созидательные и ремонтно-восстановительные работы – построены и реконструированы автодороги, линии электропередачи, Суговушанское водохранилище.

Освобождение Суговушана, помимо восстановления экобаланса в районе, подарило новую жизнь засушливым землям на территориях Тертерского, Агдеринского, Геранбойского, Евлахского, Бардинского, Агдамского и Агджабединского районов. В результате сброса воды из Суговушанского водохранилища в Тертерчай налажена подача воды в Тертерский, Геранбойский, Бардинский и Евлахский районы. Устранение дефицита воды обеспечивает непрерывное возделывание сельскохозяйственных культур и высокую продуктивность в сельском хозяйстве.

Прекрасные пейзажи на берегу Тертерчая, Суговушанского водохранилища, памятники албанской эпохи – все это открывает для района и благоприятные возможности для развития туризма. Можно с уверенностью сказать, что вскоре свободный Суговушан станет одним из главных туристических направлений Азербайджана.

Поделиться:
317

Актуально

Мнение

Сегодня - годовщина освобождения Суговушана и села Талыш

Общество

СГБ предупредила о новых кибератаках с использованием ИИ

Мнение

Азербайджан после Победы: от восстановления суверенитета к новым задачам

Политика

Алиев: Если бы мы поддались эмоциям, то сегодня, наверное, третья Триумфальная ...

Мнение

Сегодня - годовщина освобождения Суговушана и села Талыш

Азербайджан после Победы: от восстановления суверенитета к новым задачам

COP17 в Ереване: экологическая витрина и вопросы, которые нельзя обойти стороной

Когда автобус превращается в испытание: что говорят в AYNA о переполненности, кондиционерах и правилах поведения

Выбор редактора

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Новости для вас

Азербайджан предлагает инвесторам главное - предсказуемость и надежность - МНЕНИЕ

Баку готовит СВМДА к новому этапу международного сотрудничества в Азии

Сегодня - годовщина освобождения Суговушана и села Талыш

30 триллионов: Баку собрал верхушку глобального финансового олимпа

Последние новости

Сегодня - годовщина освобождения Суговушана и села Талыш

Сегодня, 00:00

Полиция Франции задержала более 5 тыс. человек на акциях старшеклассников - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

02 / 10 / 2026, 23:52

Армия Саудовской Аравии обезвредила три ракеты, выпущенные хуситами

02 / 10 / 2026, 23:40

ВОЗ сообщил о повышении уровня средней продолжительности жизни в мире

02 / 10 / 2026, 23:21

Аргентина будет предоставлять гражданство за инвестиции от 350 тысяч долларов

02 / 10 / 2026, 23:00

На Кубке мира по плаванию в Баку повторили два мировых рекорда

02 / 10 / 2026, 22:42

У Jah Khalib возникли проблемы со здоровьем

02 / 10 / 2026, 22:20

В Тертере мужчина избил жену за отказ пойти с ним на свадьбу

02 / 10 / 2026, 22:00

Flydubai приостановила полёты в Тель-Авив до дальнейшего уведомления

02 / 10 / 2026, 21:42

Трамп выбрал «царя ИИ»

02 / 10 / 2026, 21:21

Члены Рабочей группы по коммуникации встретились со студентами Карабахского университета

02 / 10 / 2026, 21:05

В Венгрии готовят уголовное дело против Виктора Орбана

02 / 10 / 2026, 20:40

Азербайджан представят четыре таэквондиста на Albania Open

02 / 10 / 2026, 20:20

СГБ предупредила о новых кибератаках с использованием ИИ

02 / 10 / 2026, 20:02

Федерация футбола Португалии хочет помирить Роналду с тренером Жезусом

02 / 10 / 2026, 19:45

Обвиняемые в контрабанде сигарет Рашад Дашдемиров, Фарид Усубов и другие переведены под домашний арест

02 / 10 / 2026, 19:30

Президент: За каждым, как говорится, стоит «большой дядя»

02 / 10 / 2026, 19:10

«Фенербахче» прибыл в Баку - ВИДЕО

02 / 10 / 2026, 19:00

В аэропорту Кишинёва объявлена тревога из-за угрозы минирования

02 / 10 / 2026, 18:45

Азербайджан и Германия обсудили развитие экономического сотрудничества

02 / 10 / 2026, 18:35
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55