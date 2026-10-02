СГБ предупредила о новых кибератаках с использованием ИИ

В последнее время наблюдается продолжение новых и усовершенствованных кибератак, осуществляемых действующими за пределами страны организованными киберпреступными группировками с использованием возможностей технологий искусственного интеллекта.

Как сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ), анализ показывает, что соответствующие группировки с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и специального программного обеспечения атакуют государственных служащих, сотрудников различных предприятий и организаций, а также обычных граждан.

Несмотря на многочисленные предупреждения и информационно-просветительские мероприятия, в некоторых случаях граждане по-прежнему верят подобным мошенническим схемам и становятся их жертвами.

«Киберпреступники по специально разработанным сценариям направляют выбранным жертвам сообщения якобы «срочного» и «важного» характера, после чего для обмана перенаправляют их на фальшивые аккаунты, действующие от имени правоохранительных органов или других официальных учреждений.

Таким образом, от граждан требуют перевести денежные средства на зарубежные счета или выполнить различные незаконные поручения.

В связи с этим граждан призывают проявлять особую осторожность и бдительность в цифровой среде. При получении подозрительных обращений, требований или сообщений необходимо незамедлительно сообщать об этом правоохранительным органам», — говорится в сообщении.