В Товузе сын облил мать бензином и поджег

В Товузском районе появились новые подробности пожара, в результате которого скончалась 45-летняя женщина.

По предварительным данным, причиной произошедшего в городе Говлар мог стать умышленный поджог. Согласно имеющейся информации, 22-летний Эляр Гусейнли облил бензином свою мать, 45-летнюю Нушабу Гусейнову, после чего поджег ее.

Женщина получила тяжелые ожоги и была доставлена в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась в больнице.

После произошедшего сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых Эляр Гусейнли был задержан.

8:45

В Товузском районе произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погибла женщина.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, возгорание произошло в городе Говлар Товузского района. Пламя вспыхнуло в одном из частных домов, расположенных на территории города.

После получения информации о происшествии на место были направлены пожарные подразделения Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники службы оперативно прибыли по указанному адресу и приступили к тушению. Вскоре возгорание удалось полностью ликвидировать.

В момент пожара в доме находилась Н. Гусейнова, 1981 года рождения. Женщина получила тяжелые ожоги. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям вынесли пострадавшую из здания и передали ее медикам бригады скорой медицинской помощи.

Пострадавшую в возрасте 45 лет доставили в медицинское учреждение, однако спасти ее жизнь врачам не удалось.

По факту происшествия на место были направлены сотрудники полиции и прокуратуры.