Ильхам Алиев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Как сообщает 1news.az, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны – Дня германского единства.

Азербайджан, будучи важнейшим и надежным партнером Германии на Южном Кавказе, придает особое значение всестороннему развитию двусторонних межгосударственных связей и сотрудничества. Подписание в ходе моего визита в Германию в июле текущего года "Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия" заложило основу качественно нового этапа межгосударственных отношений – стратегического партнерства.

Наш активный политический диалог вносит вклад в сотрудничество между двумя странами в торгово-экономической, энергетической, транспортной, коммуникационной, инвестиционной, гуманитарной и других сферах, играя в то же время большую роль в развитии взаимодействия на евразийском континенте и в нашем эффективном сотрудничестве в энергетическом секторе.

Верю, что в интересах двух народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление азербайджано-германских дружественных отношений, углубление взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках Европейского Союза.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей ответственной деятельности, дружественному народу Германии – постоянного благополучия и процветания".