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Трамп пообещал добиться введения смертной казни для некоторых групп преступников

Редакция 1news09:40 - Сегодня
Трамп пообещал добиться введения смертной казни для некоторых групп преступников

Президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс в стране будет введена смертная казнь для крупных наркоторговцев.

«Мы введем смертную казнь для крупных наркодилеров, торговцев людьми и для любого, кто убьет полицейского», — сказал он, выступая перед сторонниками в штате Алабама.

30 сентября в тюрьме Нэшвилла (штат Теннесси) осужденной за убийство Кристе Пайк ввели две дозы смертельной инъекции, однако она осталась жива, при этом у исполнителей возникли сложности, и они израсходовали семь игл. Ранее адвокаты указывали, что женщина болеет тромбоцитозом, при котором введение препарата может привести к образованию тромбов и дополнительным страданиям.

Пайк должна была стать первой более чем за 200 лет казненной в Теннесси женщиной. После неудачи губернатор штата Билл Ли распорядился провести расследование и отменил еще одну смертную казнь, которая должна была состояться в 2026 году.

Источник: ТАСС

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