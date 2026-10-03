АЖД обратились к пассажирам в связи с дождливой и ветреной погодой

Азербайджанские железные дороги (АЖД) принимают соответствующие меры для устранения трудностей, которые могут быть вызваны дождливой и ветреной погодой, наблюдаемой на территории страны.

Об этом Report сообщили в АЖД.

Согласно информации, сотрудники контролируют все территории, а поезда курсируют в соответствии с графиком.

"Учитывая возможное ухудшение видимости и скользкую поверхность в условиях такой погоды, призываем пассажиров соблюдать осторожность при передвижении по платформам и пересечении железнодорожных переездов", — говорится в сообщении.