АЖД обратились к пассажирам в связи с дождливой и ветреной погодой
Азербайджанские железные дороги (АЖД) принимают соответствующие меры для устранения трудностей, которые могут быть вызваны дождливой и ветреной погодой, наблюдаемой на территории страны.
Об этом Report сообщили в АЖД.
Согласно информации, сотрудники контролируют все территории, а поезда курсируют в соответствии с графиком.
"Учитывая возможное ухудшение видимости и скользкую поверхность в условиях такой погоды, призываем пассажиров соблюдать осторожность при передвижении по платформам и пересечении железнодорожных переездов", — говорится в сообщении.
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