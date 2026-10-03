Ильхам Алиев поздравил президента Ирака с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Ирак Низару Амиди.

Как сообщает 1news.az, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Ирак.

Убежден, что в интересах наших дружественных народов мы будем и впредь прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления азербайджано-иракских межгосударственных связей и расширения нашего сотрудничества.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Ирака – постоянного мира, благополучия и процветания".