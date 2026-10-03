Совместный фонд Украины и США заключил первое соглашение о полезных ископаемых

Совместный американо-украинский инвестиционный фонд восстановления заключил первое соглашение по добыче критически важных полезных ископаемых, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам руководителя инвестиционного отдела Американской корпорации международного развития (DFC) Конора Коулмана, первоначально фонд сосредоточится на проектах по добыче на ранних стадиях.

Временными и стратегическими целями определены месторождения редкоземельных элементов, урана, бериллия и циркония.

Он подчеркнул, что все эти ресурсы входят в перечень критически важных полезных ископаемых США, что полностью отвечает приоритетам американской администрации. Инвестиции также должны продемонстрировать поддержку Вашингтоном Киева в продолжительной войне против России.

«Для украинского народа очень важно, чтобы мы инвестировали именно сейчас», — подчеркнул Коулман.

Еще два новых проекта направлены на укрепление украинских сетей электроснабжения и отопления после усиления атак на ключевую инфраструктуру.

Эти инициативы дополнят почти 100 миллионов долларов кредита, которые DFC согласилась предоставить украинской энергетической компании ДТЭК.

Средства будут направлены на новую аккумуляторную систему, которая обеспечит резервное электроснабжение около 600 тысяч украинских домов сроком до двух часов, а сам проект также будет иметь доступ к капиталу в случае возникновения убытков.

Кроме того, фонд приобретет долю капитала когенерационной платформы для производства тепла и электроэнергии. Она предназначена для создания и эксплуатации ряда «энергетических хабов», призванных восстановить поврежденные системы тепло- и электроснабжения домохозяйств.

Совместный инвестиционный фонд был создан в рамках соглашения о полезных ископаемых, которое страны подписали в апреле прошлого года по инициативе президента США Дональда Трампа.

Деятельность фонда сосредоточена на пяти стратегических секторах, в том числе добыче полезных ископаемых, обороне, энергетике, инфраструктуре и смежных отраслях. В настоящее время организация активно ищет дополнительные средства для расширения своих инвестиционных возможностей.