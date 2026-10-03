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После восстановления суверенитета: новая государственная повестка Азербайджана

Редакция 1news11:38 - Сегодня
После восстановления суверенитета: новая государственная повестка Азербайджана

Выступление Президента Ильхама Алиева на VIII съезде Партии «Ени Азербайджан» обозначило важный рубеж в новейшей истории страны.

Глава государства подчеркнул, что нынешний съезд впервые проводится после полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Это положение имеет значение не только как констатация исторического результата, но и в гораздо более широком контексте. После достижения цели, которая на протяжении десятилетий определяла одно из ключевых направлений национальной политики, на первый план выходит вопрос о том, каким образом будет формироваться дальнейшая государственная повестка.
До 2020 года одной из главных задач государства оставалось восстановление территориальной целостности страны. Победа в 44-дневной Отечественной войне коренным образом изменила стратегическую ситуацию, а события сентября 2023 года завершили процесс полного восстановления суверенитета Азербайджана на всей территории страны.

При этом принципиально важно, что новая реальность не была подарена Азербайджану внешними силами и не стала результатом чужих политических решений. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, Азербайджан самостоятельно положил конец оккупации и сформировал новые реалии в регионе. Способность государства собственными силами добиться реализации национальных целей сегодня является одним из главных политических капиталов страны.

Тем самым Азербайджан перешел от этапа достижения исторической цели к этапу закрепления достигнутых результатов. Эта реальность и формирует новую логику развития государства.
Победа сама по себе не может быть конечной точкой государственной стратегии. Ее политическое значение определяется тем, насколько достигнутый результат способен трансформироваться в устойчивое развитие, долгосрочную безопасность, экономическую активность и возвращение людей на освобожденные территории. Иначе говоря, сегодня вопрос стоит уже не в том, кому принадлежит эта земля, — этот вопрос решен окончательно. Главная задача заключается в том, каким содержанием будет наполнен восстановленный суверенитет.

В своем выступлении Президент обозначил базовые принципы политического курса, которые остаются неизменными: независимость, государственность, экономическая самостоятельность, сильный военный потенциал и максимальное использование собственных возможностей.
В то же время, по словам главы государства, в соответствии с требованиями времени могут меняться тактические и даже отдельные стратегические цели. По сути, в этом тезисе и заключена формула нового этапа развития страны. После восстановления суверенитета потребность в сильном государстве не исчезает — меняется содержание задач, решению которых должна служить эта сила.

В новых условиях военный потенциал приобретает особое значение прежде всего как гарантия долгосрочной безопасности. Президент отметил, что укрепление военной мощи остается одной из ключевых задач государства и после завершения конфликта.

В этом есть важная политическая логика. Мир и безопасность не означают отказа от способности защищать себя. Напротив, опыт последних десятилетий показал, что устойчивый мир возможен прежде всего тогда, когда государство располагает достаточными политическими, экономическими и военными ресурсами для защиты собственного суверенитета.

Поэтому сохранение сильной армии после завершения активной фазы конфликта следует рассматривать не просто как продолжение прежней повестки, а как один из главных инструментов предотвращения новых угроз. Сила в данном случае становится не альтернативой миру, а одной из гарантий его устойчивости.
Одновременно центр тяжести государственной политики постепенно смещается в сторону созидания.
Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, строительство инфраструктуры, создание новых населенных пунктов и возвращение бывших вынужденных переселенцев на родные земли превращают суверенитет из политико-правового понятия в повседневную практическую реальность.

Сегодня этот процесс уже измеряется не только масштабом строительных работ, но и конкретными результатами. Как отметил Президент, в Карабахе и Восточном Зангезуре уже живут, работают и учатся десятки тысяч людей, бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в восстановленные города и села, а темпы Великого возвращения будут возрастать.

Здесь и проявляется принципиальное отличие нынешнего этапа: освобожденная территория должна быть не просто обозначена на карте как часть государства — она должна вновь стать полноценным пространством жизни.

Территория окончательно интегрируется в единое экономическое и социальное пространство страны тогда, когда там восстанавливаются школы, дороги, предприятия, рабочие места и обычная человеческая жизнь. Поэтому значение Великого возвращения выходит далеко за рамки программы переселения. Это следующий этап государственного строительства после восстановления территориальной целостности.
Не менее важен и экономический аспект.

Подчеркнутый Президентом принцип опоры на собственные возможности свидетельствует о том, что политический суверенитет должен подкрепляться экономической устойчивостью. Государство, способное за счет собственных ресурсов финансировать масштабные восстановительные работы, инфраструктурные проекты и социальные программы, получает значительно более широкие возможности для принятия самостоятельных решений.

В современном мире суверенитет давно не ограничивается наличием флага, границ и государственных институтов. Реальный суверенитет предполагает способность самостоятельно определять национальные приоритеты, обеспечивать безопасность, финансировать развитие и проводить внешнюю политику без зависимости от чужого покровительства.

Таким образом, сегодня перед Азербайджаном стоит качественно новая задача. Если предыдущий исторический этап был связан с восстановлением справедливости и территориальной целостности, то нынешний этап должен превратить достигнутую Победу в долгосрочную систему безопасности, развития и созидания.
Сегодня Азербайджану уже не нужно доказывать свое право на суверенитет — это право обеспечено политической волей государства и результатами, достигнутыми на земле. Теперь задача заключается в том, чтобы сделать этот суверенитет необратимым — политически, экономически, демографически и стратегически.
Именно практическая реализация принципов, обозначенных в выступлении Президента, будет определять основные направления модели развития Азербайджана на новом историческом этапе.

Севиндж Фаталиева, депутат Милли Меджлиса

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